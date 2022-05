Theresia Fischer (30) ist voller Vorfreude! Ab heute Abend um 20:15 Uhr öffnet der Club der guten Laune seine Tore. Neben Julian F. M. Stoeckel (35), Joey Heindle (28) und Marc Terenzi (43) werden auch Jenny Elvers (49) und Cora Schumacher (45) in den nächsten Wochen immer mittwochs auf Sat.1 über die Bildschirme flimmern. Doch wussten die Promis im Voraus überhaupt, worauf sie sich einlassen? Immerhin geht die neue Unterhaltungsshow in diesem Jahr mit der ersten Staffel an den Start. Theresia hat mit Promiflash gesprochen und verraten, worauf sich die Zuschauer freuen können.

"Letztes Jahr kam die Produktion auf mein Management zu und hat angefragt, ob ich an einem ganz neuen Format teilnehmen möchte, in dem es vordergründig nicht um Streitereien geht", erzählte die einstige GNTM-Kandidatin gegenüber Promiflash und fügte hinzu, dass die neue Sendung ganz anders vonstattengehen soll als andere Reality-TV-Shows. "Der ein oder andere will vielleicht Streitigkeiten sehen, aber ich denke, jetzt ist es an der Zeit, etwas zu verändern. Spaß und gute Laune können meiner Meinung nach auch unterhalten", findet die gebürtige Hamburgerin.

Dennoch seien die Dreharbeiten für die 30-Jährige auch eine Achterbahn der Gefühle gewesen. "Ich hatte richtig viel Spaß. Viele Gespräche unter uns Clubbis sind mir nahegegangen", verriet Theresia im Interview und und erzählte weiter, dass sie auch stark mit der Sehnsucht zu ihrem Ehemann Thomas zu kämpfen hatte.

Besonders zum Showstart freut sich die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin total auf die Show. "Ich fand es eine tolle Erfahrung, es hat mich sehr weitergebracht. Ich habe einen Großteil dazu beigetragen, dass die Sendung diesen Namen tragen darf", findet Theresia und würde sich wünschen, dass sich in Zukunft mehrere Formate ein Beispiel an der neuen Show nehmen. "Dann würden mehr Menschen merken, dass Entertainment auch mit Spaß erreicht werden kann", ist sich die hübsche Blondine sicher.

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

Action Press/AEDT Vanessa Mariposa, Theresia Behrend-Fischer, Joey Heindle, Julian Stoeckel und Iris Abel

Anzeige

Promiflash Theresia Fischer, "Club der guten Laune"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer mit ihrem Mann Thomas

SAT.1 / Julian Essink Der "Club der guten Laune"-Cast 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de