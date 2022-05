Jetzt kommt Amber Heard (36) zu Wort. Schon wochenlang zieht sich der Prozess zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Johnny Depp (58). Beide werfen dem Gegenüber unter anderem häusliche Gewalt vor – nun wurde auch die Aquaman-Darstellerin in den Zeugenstand berufen und durfte ihre Aussage machen. Dabei erzählte sie, dass der Fluch der Karibik-Star sie mehrmals geschlagen habe und erinnerte sich: So kam es zur ersten Ohrfeige von Johnny!

Wie unter anderem Us Weekly berichtete, kam es laut Amber zur ersten gewaltvollen Auseinandersetzung, als sie gemeinsam tranken. Dabei fragte die Schauspielerin ihn spaßeshalber, was das eine Tattoo auf dem Arm von Johnny zu bedeuten habe, worauf er antwortete: "Wino für immer." Amber brach daraufhin in Gelächter aus, was offenbar seine Hutschnur platzen ließ und ihn dazu veranlasste, ihr ins Gesicht zu schlagen.

Die 36-Jährige war daraufhin völlig perplex und konnte nicht anders, als auch zu lachen. "Ich habe gelacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte. Ich dachte, das muss ein Scherz sein, weil ich nicht wusste, was los war. Ich starrte ihn nur an und dachte, dass er auch anfangen würde zu lachen", erinnerte Amber sich. Das ist jedoch offenbar nicht passiert und Johnny wetterte lediglich, ob sie sich für lustig halte.

Getty Images Johnny Depp und sein Anwalt während Amber Heards Aussage

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp vor Gericht, April 2022

