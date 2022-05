Da musste Calvin Kleinen (30) wohl dringend Druck ablassen! Der Reality-TV-Boy und sein jüngerer Bruder Marvin sind in der diesjährigen Ausgabe von #CoupleChallenge mit von der Partie und kämpfen um das Preisgeld von 100.000 Euro. Die beiden Geschwister schlugen sich gut und schafften es genauso wie Patrick (26) und Antonia (22) sowie Tommy und Sandra (29) ins Halbfinale. Am Abend vor dem wichtigen Tag war der TV-Aufreißer etwas nervös – aber wusste sich schnell zu helfen!

In der zehnten und letzten Folge der Reality-TV-Show hatten die übrig gebliebenen Teilnehmer alle ihre ganz eigene Art, sich auf das Halbfinale sowie das letzte Spiel vorzubereiten. Kurz vor dem Schlafengehen zog es Calvin in das Badezimmer der TV-Lodge. "Habe kurz vor dem Halbfinale einfach mal ein bisschen Entspannung gebraucht, weißt du", erklärte er grinsend im Einzelinterview. Zwar deckte er die Kamera in dem Zimmer ab, hören konnte man ihn aber dennoch. "Ich habe es gebraucht. Es ging auch schnell", offenbarte der 30-Jährige.

Danach kehrte er grinsend zurück in das Schlafzimmer, das sich er und sein Bruder mit dem Bauer sucht Frau-Pärchen Patrick und Antonia teilten. "Ich habe mir einen geschleudert", verkündete der Temptation Island-Teilnehmer lachend. Darüber konnten seine Mitstreiter nur verdutzt schmunzeln. "Du bist echt eiskalt, Alter", meinte Patrick zu diesem Thema.

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Mai 2022

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni und Sandra Soleil im Mai 2022

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de