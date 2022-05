War ihre Diät ungesund? Kim Kardashian (41) sorgte mit ihrem Look bei der diesjährigen Met Gala für Aufsehen: Die TV-Bekanntheit trug ein originales Kleid von Marilyn Monroe (✝36). Um da hineinzupassen, nahm sie vor dem Mega-Event satte sieben Kilo in drei Wochen ab. Viele kritisierten diese drastische Diät nun und beschuldigten sie, ein schlechtes Vorbild zu sein. Jetzt meldete sich Kims Trainer zu Wort!

TMZ traf den Personalcoach und befragte ihn zu dem Gewichtsverlust der Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit. "Was die Leute nicht verstehen, ist, dass sie wirklich hart arbeitet", erklärte Don-A-Matrix. Ihre straffe Diät habe dabei seiner Meinung nach keine krankhaften Züge an sich: "Ich war während des gesamten Prozesses dabei und es war nicht so, als hätte sie gehungert." Vielmehr habe sie sich sehr ausgewogen ernährt.

Außerdem trieb Kim auch viel Sport. "Wir haben manchmal sogar zweimal am Tag trainiert", betonte er. Mit der gesunden Ernährung ist es daher seiner Meinung nach völlig normal, so viel abzunehmen – es wäre sogar möglich, noch mehr Gewicht in der Zeit zu verlieren, wenn man sich Kims Trainingsplan anschaut.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de