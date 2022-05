Richard Gere (72) und Alejandra Silva (39) scheinen immer noch glücklich miteinander zu sein. 2018 traten der "Hachiko"-Darsteller und die gebürtige Spanierin gemeinsam vor den Traualtar. Vor zwei Jahren kam dann ihr gemeinsamer Sohn Alexander Gere zur Welt. Ihr Liebesleben halten die Eheleute zwar größtenteils privat, doch immer wieder zeigen sie sich gemeinsam bei Events. Bei einer Filmpremiere liefen Richard und Alejandra nun zusammen über den roten Teppich.

Am vergangenen Mittwoch fand in New York City die Premiere des neuen National Geographic Dokumentarfilms "We Feed people" statt, an der auch der 72-Jährige und seine 34 Jahre jüngere Begleitung teilnahmen. Gemeinsam posierte das Paar für die Fotografen und strahlte dabei eine gewisse Ruhe und Lässigkeit aus. Während sich die 39-Jährige an diesem Abend für ein langes dunkelblaues Kleid entschied, zu dem sie schwarze Stiefeletten kombinierte, trug Richard eine blaue Stoffhose, ein graues Shirt und ein schwarzes Sakko. Das Duo trug außerdem jeweils ein mit Holzperlen besetztes Armband um das Handgelenk.

Bereits vor einigen Wochen waren die Eheleute bei einer Wohltätigkeitsgala zusammen über den roten Teppich spaziert. Im Gegensatz zu ihren Premieren-Outfits bezauberten Richard und Alejandra bei der Veranstaltung Ende April in glamouröser Abendgarderobe. Die Blondine strahlte damals in einem schwarz-blau gemusterten Kleid mit auffälligen Ohrringen und der Pretty Woman-Darsteller posierte in einem schlichten schwarzen Anzug, unter dem er ein weißes Hemd trug.

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im Mai 2019

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im April 2022

