Was für tolle Hochzeitseinblicke! Erst vor wenigen Wochen kam das zweite Kind von Richard Gere (70) und seiner Frau Alejandra Silva (37) zur Welt – es ist wieder ein Junge. Jetzt hatten der Hollywoodstar und seine Liebste schon wieder einen Grund zum Feiern: Ihr zweiter Hochzeitstag stand an. Anlässlich dieses Tages widmete Alejandra ihrem Mann nicht nur liebevolle Zeilen – sie veröffentlichte auch bisher unbekannte Fotos ihrer Trauung.

Mit drei Aufnahmen gab die 37-Jährige ihren Fans auf Instagram Einblicke in ihre Traumhochzeit mit Richard. Auf den Bildern küssen sie sich, schauen sich verliebt an und können nicht die Hände voneinander lassen. Wie verrückt Alejandra auch noch zwei Jahre später nach dem "Hachiko"-Darsteller ist, macht ihre Liebeserklärung deutlich. "Heute ist der Tag, an dem ich den wunderbarsten Mann geheiratet habe, den ich je getroffen habe. Ich weiß, es klingt klischeehaft, aber es ist wahr", schrieb die Publizistin zu der Fotoreihe.

Alejandra kam es dem Schwärmen über ihren Mann gar nicht mehr heraus: "Ich bin so stolz, mit dir zusammen zu sein, dieses Leben mit dir zu teilen, die Mutter unserer Kinder zu sein, deine Freundin und deine Frau zu sein." Auch die Fans feiern die Liebe des Paares und drückten ihre Freude mit zahlreichen Likes aus.

Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere im Mai 2019

Carlos Alvarez/Getty Images Alejandra Silva und Richard Gere auf dem Filmfestival San Sebastián 2016

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva



