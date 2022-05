Dieser Look polarisiert! Auf der diesjährigen Met Gala erschien Kim Kardashian (41) in einem originalen Kleid von Marilyn Monroe (✝36). Damit das auch richtig passte, hungerte sie sich drei Wochen lang insgesamt sieben Kilo runter. Davon sind die Fans schockiert! Auch Lili Reinhart (25) kann das kaum glauben. Die Schauspielerin beschwerte sich in ihrer Instagram-Story, dass die Reality-TV-Bekanntheit damit ein falsches Vorbild sei: "Die Ignoranz ist weltfremd und ekelhaft. Bitte hört auf, diese dummen, schädlichen Berühmtheiten zu unterstützen, deren gesamtes Image sich um ihren Körper dreht!"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de