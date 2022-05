Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) wollen sich einen ganz besonderen Traum erfüllen! Seit Anfang April läuft die neue Reality-TV-Show "The Kardashians" auf Disney+. Immer wieder wird in dem Format klar, wie verliebt die Unternehmerin und der Schlagzeuger ineinander sind. Doch die beiden haben einen großen Wunsch: Sie wollen ein gemeinsames Kind bekommen. Das Paar ließ sich deshalb nun in einer Fruchtbarkeitsklinik behandeln – und wurde dabei von einem Kamerateam begleitet!

In der neuen Folge suchten Kourt und Travis nun einen neuen Arzt namens Dr. Woods auf, der ihnen dabei helfen soll, sich ihren großen Traum von einem gemeinsamen Baby zu erfüllen. Im Behandlungsraum erklärte die Krankenschwester dem Musiker, was er bei der Entnahme einer Spermaprobe zu beachten habe. "Das ist die aufregendste Sache überhaupt", meinte der 46-Jährige und fügte hinzu: "Für uns wäre es einfach unglaublich, wenn wir etwas zusammen erschaffen könnten." Die US-Amerikanerin schien ebenfalls ziemlich nervös zu sein: "Alles, was wir brauchen, ist eine gute Eizelle."

Dass der Kinderwunsch der Influencerin ziemlich zu schaffen macht, merkt man ihr immer wieder an. Sie scheint große Angst davor zu haben, bald in die Wechseljahre zu kommen und deshalb keinen Nachwuchs mehr zeugen zu können. "Sie beten für ein Wunder", verriet ein Insider bereits im April gegenüber Us Weekly.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022 in Hollywood

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022 in Beverly Hills

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der Met Gala 2022

