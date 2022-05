Sängerin Rihanna (34) ist hochschwanger – und zeigt das auch gerne! Gemeinsam mit dem Rapper A$AP Rocky (33) erwartet die "Umbrella"-Interpretin ihr erstes Kind. Zur großen Begeisterung ihrer Fans zelebriert die schöne Musikerin ihre Schwangerschaft regelrecht in der Öffentlichkeit: Die werdende Mama legte in den vergangenen Monaten einen Hammer-Auftritt nach dem nächsten hin! Immer im Fokus: ihr Babybauch! Jetzt besuchte Rihanna eine Comedyshow mit ihrem Baby-Daddy A$AP und setzte dabei ihre XXL-Kugel wieder gekonnt in Szene.

Am Dienstag fand im Hollywood Bowl ein Comedy-Event mit Dave Chappelle (48) statt. Auch Comedian Michael Blackson war vor Ort – und posierte dort stolz für ein Foto mit den werdenden Eltern, das er schließlich auf Instagram gepostet hat. Rihanna trug an dem Abend ein lässiges Outfit: Sie hatte einen tief sitzenden Jeansrock an und kombinierte dazu einen BH aus Stoff sowie eine blaue Bomberjacke. Ihre kugelrunde Körpermitte blieb – wie so oft in letzter Zeit – einfach nackt! Inzwischen hat ihr Babybauch eine stolze Größe erreicht. In der Bildunterschrift witzelte ihr Kumpel Michael: "Ich hatte schon befürchtet, dass ich backstage ein Baby zur Welt bringen muss."

Bei der Veranstaltung waren noch viele weitere Stars wie Rihannas Kollegin Beyoncé (40) und deren Mann Jay-Z (52) vor Ort. Sie alle sollten im Laufe des Abends Zeugen eines schockierenden Vorfalls werden: Ein Mann hatte sich Zugang zur Bühne verschafft und dort versucht, den performenden Dave Chappelle zu attackieren! Der Angreifer hatte laut DailyMail eine Schusswaffenattrappe bei sich, die außerdem über ein Klappmesser verfügte. Dave wurde zwar umgeworfen, blieb ansonsten aber unversehrt. Der Täter jedoch musste in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem die Sicherheitsleute auf ihn losgegangen waren – und wurde wegen des Angriffs mit einer tödlichen Waffe verhaftet.

MEGA Rihanna im April 2022

PhotosByDutch / SplashNews.com Rihanna und A$AP Rocky im April 2022

Getty Images Dave Chappelle, Comedian

