Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) haben derzeit viel um die Ohren. Denn die Sängerin befindet sich nicht nur am Ende ihrer Schwangerschaft, sie wurde auch mit vielen Gerüchten konfrontiert – ihrem Liebsten wurde eine Affäre nachgesagt und nun soll er angeblich Flirtnachrichten an eine Frau verschickt haben. Doch diese Spekulationen scheinen die zwei nicht zu interessieren: A$AP und Rihanna feiern ihren anstehenden Nachwuchs jetzt ganz ausgelassen – mit einer Party der besonderen Art!

Laut HipHollywood hat das Paar am vergangenen Freitag eine private Babyparty geschmissen – doch diese war alles andere als gewöhnlich! Denn die zwei richteten ihre Feierlichkeit im Stile einer Raveparty aus. Die Gäste sollten Berichten zufolge in auffälliger Kleidung in Neonfarben erscheinen und alle gingen mit personalisierten Geschenken von den Gastgebern nach Hause.

Die ungewöhnliche Feier sollte ursprünglich sogar früher stattfinden – das berichtete jedenfalls ein Insider gegenüber The Sun vor wenigen Tagen: "Eigentlich hätte am Mittwochabend in Los Angeles Rihannas Babyparty stattfinden sollen, aber sie musste das Event absagen." Der Grund? A$AP wurde an diesem Tag verhaftet, doch nach wenigen Stunden durfte er das Gefängnis auch schon wieder verlassen.

Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Rihanna und A$AP Rocky im Juni 2018

A$Ap Rocky im September 2013

