Kim Kardashian (41) wurde in der aktuellen Staffel von "The Kardashians" von ihrer Vergangenheit eingeholt. Nachdem das Sextape von ihr und ihrem damaligen Ex Freund Ray J (41) bereits 2007 in der Öffentlichkeit aufgetaucht war, befürchtete sie nun, dass neue Teile des Videomaterials veröffentlicht werden könnten. Ihr Ex reagierte total genervt auf die Sorge der Unternehmerin und war sich sicher, dass das Drama nur für die neue Show inszeniert wurde. Nun geht ihr Ex sogar noch weiter: Ray J meint, Kim hätte ihre gemeinsamen Sexvideos damals selbst veröffentlicht.

Nachdem Ray J jahrelang beschuldigt wurde, den Clip des einstigen Liebespaars in die Öffentlichkeit getragen zu haben, erhob der Sänger nun krasse Anschuldigungen gegen Kim. "Ich habe noch nie in meinem Leben ein Sextape durchsickern lassen. Es war nie ein Leck. Es war immer ein Deal zwischen Kris Jenner (66), Kim und mir", stellte er in einem Interview mit DailyMail klar und fügte hinzu, dass die drei von Anfang an so etwas wie Geschäftspartner gewesen seien. Zwar sei die Veröffentlichung des Videos durchaus die Idee des 41-Jährigen gewesen, doch hätten Kim und Kris seinen Einfall total gefeiert – immerhin verhalf das Skandalvideo der Beauty zum ganz großen Durchbruch in der Promiwelt.

Auch die Übergabe des Sexmaterials, so wie es in der neuen Kardashian-Show dargestellt wurde, soll demnach nie so passiert sein. "Das ist alles eine Lüge. Ich kann das ihnen nicht mehr durchgehen lassen. Das ist nicht wahr", schrieb Ray unter den Instagram-Beitrag eines Promi-Nachrichtenportals, nachdem es so aussah, als hätte Kanye West (44) seiner inzwischen Verflossenen die Videosequenzen von Ray zurückgebracht.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, New York 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Getty Images Ray J bei einem Event in Atlanta im September 2019

