Hier zeigen sich Jennifer Garner und Violet im Partnerlook!

Jennifer Garner (52) ist Mama mit Herzblut. Was für ein enges Verhältnis die Schauspielerin zu ihrer Tochter Violet (18) pflegt, machen nun aktuelle Schnappschüsse deutlich, die Daily Mail vorliegen. Darauf ist zu sehen, wie das Duo Hand in Hand durch die Straßen von Los Angeles schlendert und den Paparazzi sein bestes Lächeln schenkt. Für den sonnigen Spaziergang tragen sowohl Jennifer als auch ihr prominenter Sprössling ein langes Blumenkleid und bequeme Sneaker – und läuten damit perfekt den kalifornischen Sommer ein! Auf den Aufnahmen wird zudem deutlich, wie erwachsen die 18-Jährige schon ist: Violet ist fast einen Kopf größer als ihre Mama.

Erst vor wenigen Wochen gab die 52-Jährige einen privaten Einblick in ihren Erziehungsstil – und machte dabei auch aus Schwierigkeiten kein Geheimnis. Es falle ihr nicht gerade leicht, ihre Kinder eigene Entscheidungen treffen zu lassen. "Und ich bin so erstaunt darüber", verriet sie im Interview mit People und fügte hinzu: "Es fällt mir wirklich schwer, nicht zu sagen: 'So sehe ich dich' und 'Ich denke, du solltest das tun.'"

Insgesamt ist Jennifer stolze Mama von drei Kindern: Violet, Seraphina (15) und Samuel (12). Ihr Sprösslinge brachte sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (51) zur Welt. Zehn Jahre waren die Golden Globe-Preisträgerin und der Schauspieler miteinander verheiratet. Allerdings war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Juni 2015 gaben die beiden bekannt, dass sie sich scheiden lassen. Das Sorgerecht für die Kids teilen sie sich bis heute.

Getty Images Jennifer Garner mit ihren Kindern Violet (hinten), Seraphina und Samuel

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck im Februar 2013

