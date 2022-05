Das Finale von Let's Dance rückt immer näher! Auch in diesem Jahr schwingen die Promis wieder mit ihren Partnern das Tanzbein und zeigen, was sie so auf dem Kasten haben. Letzte Woche wurde es bei der Tanzshow zu dem Motto "Magic Moments" höchst emotional. Amira Pocher (29) rührte die Zuschauer vor den Fernsehern mit ihrer Performance zu Tränen. Wird ihr das heute Abend auch wieder gelingen? Nur noch fünf Paare sind bei "Let's Dance" übrig – doch sie wollt ihr unbedingt in der nächsten Runde sehen!

Wie bereits in der vergangenen Woche haben in puncto Beliebtheit Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor (34) die Nase laut einer Promiflash-Umfrage vorn. Von insgesamt 5.422 Lesern stimmten 2.066 und damit 38,1 Prozent (Stand: 6. Mai, 18.24 Uhr) für das tanzende Duo ab. Die Schauspielerin hatte in den vergangenen Wochen mit ihren großartigen Leistungen auf der "Let's Dance"-Bühne verzaubert. Über 26,7 Prozent dürfen sich Amira und Massimo Sinató (41) freuen. Den dritten Platz im Ranking sichern sich René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) mit 20,3 Prozent.

Nur 8,2 Prozent trauen hingegen Mathias Mester (35) und Renata Lusin (34) ein Weiterkommen zu. Ob der Ex-Leichtathlet und seine Partnerin die Fans vielleicht doch noch vom Gegenteil überzeugen können? Auf dem letzten Platz landen Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34) mit mageren 6,7 Prozent. Die beiden werden zu "We No Speak Americano" Vollgas auf der Tanzbühne geben.

