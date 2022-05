Caro Daur (27) könnte wohl kaum glücklicher sein. Seit über einem Jahr geht die Influencerin nun schon mit dem Podcaster Tommi Schmitt durchs Leben. Nachdem sie ihre Liaison zunächst für sich behalten und die Fans wild spekulieren haben lassen, zeigen die beiden ihre Romanze inzwischen offen mit niedlichen Pärchenfotos. Auch jetzt teilte Caro wieder einen gemeinsamen Schnappschuss – und widmete Tommi dazu süße Zeilen.

Via Instagram veröffentlichte die 27-Jährige ein Foto, auf dem sie und der Comedyautor gemeinsam im Fahrstuhl zu sehen sind. "Ich stehe immer hinter dir", schrieb sie zu der Aufnahme – und spielt damit auf Tommi an, der auf dem Foto hinter der Blondine steht und damit sein Gesicht verdeckt. Die Fans sind von dem Post begeistert. "Ihr seid so süß" und "Ich finde, ihr seid ein tolles Paar", schwärmten die Follower in der Kommentarspalte.

Dass sie ihre Liebe inzwischen so offen zeigen, war insbesondere für Tommi ein großer Schritt. Eigentlich behält der Moderator sein Privatleben gerne für sich, wie er im Interview in dem Podcast "Deutschland3000" betonte. "Aber es ist dann irgendwann fast schon affig. Das ist schwer, das irgendwie geheim zu halten!", räumte der gebürtige Detmolder jedoch letztendlich ein.

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt, 2021

Anzeige

Instagram / carodaur Caro Daur und Tommi Schmitt auf Mallorca, Juni 2021

Anzeige

Instagram / carodaur Tommi Schmitt und Caro Daur

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de