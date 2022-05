Psalm (2) muss wohl ein ganz großer Superhelden-Fan sein! Der Kardashian-Jenner-Clan ist dafür bekannt, besonders pompöse und teilweise skurrile Geburtstagspartys für seine Liebsten zu schmeißen. So ließ Kim für ihren Sohn Saint (6) einen kleinen Freizeitpark aufbauen, für ihre Tochter North (8) dekorierte sie alles mit Kackhaufen-Emojis und für ihre zweite Tochter Chicago (4) ließ sie ein ganzes Disney-Paradies errichten. Anlässlich des bald anstehenden dritten Geburtstags von Kims Sohn Psalm feierten die Kardashians nun eine Hulk-Mottoparty.

Da hat sich jemand aber richtig grün geärgert! Das war das Motto der Pre-Geburtstagsparty für Psalm, ganz getreu seinem Lieblingssuperhelden Hulk. In Kims Instagram-Story konnte man das Ganze sogar mitverfolgen: Der Weg zur Party war ein Tunnel aus grünen Luftballons, vor dem sich eine Wand mit Hulk-Händen und einem Schriftzug mit dem Namen Psalm befand. Aber nicht nur die Deko war von dem Marvel-Comic inspiriert, sondern auch die Naschereien: Der Noch-Zweijährige bekam eine grüne Torte, aus der eine Hulk-Faust herausragte. Auch die anderen Süßigkeiten entsprachen dem Thema, genauso wie die vielen Bastelsachen und Spiele. Psalm selbst fuhr dann sogar auf einem kleinen Hulk-Quad ein.

Doch was wäre eine Party ohne Gäste? In Khloé Kardashians (37) Instagram-Story war auch ihre Tochter True (4) sowie ihre Nichten Chicago und Dream (5) zu sehen. Das Model filmte die drei Mädchen dabei, wie sie eine grüne Pinata in Form der Zahl Drei zerschlugen.

