Hat Kim Kardashian (40) mit dieser Party endgültig den Vogel abgeschossen? Die Kardashians sind berühmt für ihre rauschenden Feste – vor allem Geburtstage stehen bei der Reality-TV-Familie hoch im Kurs. Party-Mottos wie "Winter Wonderland" nehmen Kylie Jenner (23) und ihre Sippe dabei besonders ernst. Aber so ein skurriles Fest gab es wohl noch nie: Kims Tochter North (8) feierte ihren achten Geburtstag jetzt umgeben von Kackhaufen-Emojis!

Richtig gelesen: Lustige, lächelnde Häufchen! In ihrer Instagram-Story teilte die kreative Mama jetzt ein paar Eindrücke von der ausgefallenen Pyjama-Party, die sie ihrer Erstgeborenen organisiert hat: Das Highlight waren dabei wohl die Kackhaufen-Jumpsuits, in die North und ihre Freundinnen geschlüpft sind. Aber auch die Helium-Ballons und bedruckten Taschen haben bestimmt mächtig Eindruck auf die Kids gemacht. Den Fotos nach zu urteilen, hatte das Geburtstagskind zumindest viel Spaß.

Mama Kim stimmte aber auch ein paar ernstere Töne zum Ehrentag ihres kleinen Mädchens an: "Du bist die lustigste, stilvollste, kreativste Person, die genau weiß, was sie im Leben will. Ich habe noch nie jemanden wie dich getroffen", schwärmte die 40-Jährige unter einer Fotoreihe, die sie und North gemeinsam zeigt.

Instagram / kimkardashian North Wests Geburtstagsparty

Instagram / kimkardashian North Wests Geburtstagsparty

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

