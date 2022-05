Was hält Yeliz Koc (28) von Jimi Blue Ochsenknechts (30) neuer Partnerin? Im September 2021 gaben die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter ihre Trennung bekannt. In den darauffolgenden Monaten lieferte sich das ehemalige Traumpaar eine regelrechte Schlammschlacht im Netz. Doch seit einigen Wochen hat der Sohn von Natascha Ochsenknecht (57) offenbar wieder eine neue Freundin an seiner Seite – und zwar die Rennfahrerin Laura Marie Geissler. Doch was denkt eigentlich Yeliz über Jimis neue Liebe? Das verriet sie jetzt!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 28-Jährige im Rahmen einer Fragerunde nun die Fragen ihrer Follower. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, ob es sie verletzt, dass ihr Ex seit einigen Wochen so in der Öffentlichkeit turtelt. "Na ja, ich habe ja angefangen", meinte Yeliz und spielte damit darauf an, dass sie nach den Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars plötzlich viel Zeit mit dem Love Island-Star Paco Herb verbracht hatte. "Zum Zeitpunkt von 'Kampf der Realitystars' waren wir schon circa sechs Monate getrennt. Also alles gut", erklärte die Hannoveranerin ihre Haltung.

Der Flirt zwischen Yeliz und dem ehemaligen Soldaten schien aber nur von kurzer Dauer zu sein. Anfang April stellte Paco nämlich klar, dass die beiden nur gute Freunde sind. "Wir teilen den Humor, haben in vielen Dingen dieselbe Ansicht und sind jederzeit füreinander da", betonte er.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

