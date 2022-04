Werden sie die britische Königsfamilie an diesem Tag mit ihrer Anwesenheit beehren? 2020 legten Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) ihre Pflichten als Royals nieder und zogen in die USA. Seitdem soll das Verhältnis zwischen ihnen und der Krone mehr als angespannt sein. In den vergangenen Monaten verpassten die Sussexes viele wichtige Veranstaltungen – wie beispielsweise den Gedenkgottesdienst für Prinz Philip (✝99). Auch für das 70. Thronjubiläum der Queen haben Harry und Meghan wohl noch nicht zugesagt!

Im Rahmen der großen Feierlichkeiten soll auch wieder die beliebte "Trooping the Colour"-Zeremonie stattfinden. Die alljährliche Militärparade findet zu Ehren des Geburtstages des jeweiligen Monarchen statt – eine Tradition, welche es bereits seit dem 17. Jahrhundert gibt. Wie The Sun berichtet, werden Harry und Meghan dieses Spektakel aber möglicherweise verpassen. Laut einem Insider sei es höchst unwahrscheinlich, dass die Eheleute an dieser Veranstaltung teilnehmen werden.

Angeblich sei es der "innigste Wunsch" der Queen, ihre Familie während der Feierlichkeiten auf dem Balkon vereint zu sehen. Das schreibt unter anderem Express. Harry und Meghan statteten Elizabeth aber zumindest vor einigen Tagen einen Besuch ab. Ob es bei ihrem Treffen auch um das Platin-Jubiläum der Monarchin ging, ist nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan, Prinz Harry

Anzeige

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games im April 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de