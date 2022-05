Wie der Vater, so die Tochter! Chris Brown (33) ist bereits stolzer Vater von drei Kindern – Töchterchen Royalty (7), Söhnchen Aeko und seit Januar auch von Lovely Symphani: Erst Anfang April verkündete der Sänger, dass er gemeinsam mit seiner Verflossenen Diamond Brown erneut Papa einer Tochter geworden ist. Anlässlich seines Geburtstags beschenkte ihn seine Älteste jetzt mit einer süßen Geste: Royalty postete ein rührendes Video mit Chris!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Siebenjährige einen Clip von sich, in dem sie ihrem Vater zum Geburtstag gratuliert: Royalty sang eine Strophe von "Happy Birthday"! Außerdem veröffentlichte sie ein niedliches Video mit ihrem Papa, auf dem die beiden tanzen. Chris ist dabei in einem coolen Outfit gekleidet, während seine Tochter einen gemütlichen Pyjama mit kleinen Regenbogen darauf trug.

Royalty ist jedoch nicht die Einzige, die an seinem Geburtstag an Chris gedacht hat. Seine Ex Ammika Harris, mit der er Sohnemann Aeko teilt, veröffentlichte ebenfalls einen Beitrag zu seinem Ehrentag. Darauf planscht der "With You"-Sänger mit seinem Sprössling im Pool, während er ihn liebevoll auf die Wange küsst. "Wir feiern dich heute, Chris", schrieb das Model darunter.

Instagram / chrisbrownofficial Chris Browns Tochter Lovely

Getty Images Chris Brown und seine Tochter Royalty im Januar 2020 in Los Angeles

Instagram / ammikaaa Chris Brown und Sohn Aeko

