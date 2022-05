Traurige Nachrichten für alle Comicbuch-Fans! Auch wenn George Pérez selbst geschrieben hat, war er vor allem als Comic-Zeichner bekannt. Im Laufe seiner rund fünfzig Jahre langen Karriere erweckte er viele ikonische Figuren für Marvel und DC auf dem Papier zum Leben – darunter Wonder Woman, die Avengers und die Teen Titans. Am berühmtesten ist wohl seine Arbeit für die Comicbuchserie "Crisis on Infinite Earths" aus den 80er-Jahren. Doch seine vielen Bewunderer müssen nun ganz stark sein: George Pérez ist tot! Er wurde 67 Jahre alt.

Das gab seine Familie nun auf seinem Facebook-Account bekannt: Pérez ist heute im Kreise seiner Liebsten zu Hause verstorben – er erlag seiner kurzen, aber schweren Krebserkrankung. "Er hatte keine Schmerzen und wusste, dass er sehr, sehr geliebt wurde", heißt es in dem Statement. "Wir trauern alle sehr, aber gleichzeitig sind wir so unglaublich dankbar für die Freude, die er in unser Leben gebracht hat. Wer George kannte, liebte ihn, und er liebte zurück – leidenschaftlich und mit seinem ganzen Herzen."

Bereits im Dezember hatte Pérez öffentlich gemacht, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs im dritten Stadium erkrankt war. Er machte damals deutlich, dass er sich nicht behandeln lassen wolle. Seine Ärzte prognostizierten ihm zu diesem Zeitpunkt eine Lebenserwartung von nur sechs bis zwölf Monaten.

George Pérez, Comic-Zeichner

George Pérez in Las Vegas, 2019

George Pérez, Comic-Zeichner

