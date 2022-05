Das passierte hinter den Kulissen beim großen DSDS-Finale! In Köln geht derzeit die vorerst letzte Ausgabe der Castingshow über die Bühne. Amber van den Elzen, Gianni Laffontien, Harry Marcello Laffontien und Melissa Mantzoukis kämpfen noch um den Sieg. Neben den Gesangsleistungen sorgte zudem Pop-Titan Dieter Bohlen (68) für eine Überraschung und meldete sich per Videobotschaft. Doch auch abseits der Kameras passiert allerhand. Promiflash ist live vor Ort und verrät euch, was ihr nicht zu sehen bekommt!

Schon vor dem offiziellen Start richtete sich der Moderator Marco Schreyl (48) emotional an das Publikum und betonte: "Das hier ist für mich das erste DSDS-Finale seit Langem, ich wünsche euch allen viel Spaß!" Im Zuschauerbereich sitzen aber nicht nur Fans, sondern auch reichlich bekannte Gesichter. Neben der gesamten Top Ten sind auch Ex-Kandidaten wie Arian Golic, der die Show im Recall freiwillig verlassen hatte, vor Ort. Vorjahressieger Jan-Marten Block (26) ließ sich das Spektakel ebenfalls nicht entgehen.

Zwischen den Auftritten ist außerdem einiges zu tun. In der Werbepause eilten Florian Silbereisen (40) und Joachim Llambi (57) von der Bühne, während ihre Co-Juroren Ilse DeLange (44) und Toby Gad (54) nachgestylt wurden. Doch auch die Outfits der Kandidaten sorgten für Herausforderungen. Als Amber die Bühne für den ersten Auftritt betrat, musste die Robe sogar von mehreren Assistenten getragen werden.

RTL / Stefan Gregorowius Melissa, Amber und Harry, DSDS-Finalisten 2022

RTL / Stefan Gregorowius Marco Schreyl bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury in den Live-Shows 2022

