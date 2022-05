Dieter Bohlen (68) scheint seinen DSDS-Rausschmiss wohl endgültig überstanden zu haben! Mitten in der vergangenen Staffel der Castingshow gab der Sender RTL überraschend bekannt, dass er sich von dem Chefjuror trennen will – die Konsequenz? Der offenbar gekränkte Poptitan schwänzte daraufhin das DSDS-Finale, an dem er eigentlich noch hätte teilnehmen sollen. Er zollte seinen Finalisten damals nicht mal einen Tribut. Doch das sollte Bohlen immerhin dieses Mal nachholen: Im diesjährigen DSDS-Finale gab es eine persönliche Botschaft von Dieter!

Damit hat wohl wirklich keiner gerechnet! Vor dem ersten Live-Auftritt wurde den Kandidaten Amber van den Elzen, Gianni Laffontien, Harry Marcello Laffontien und Melissa Mantzoukis eine süße Videobotschaft von dem einstigen DSDS-Chef gezeigt: "Ich wünsche euch für heute Abend alles Gute, dass ihr euren Traum verwirklicht. Genauso wie Pietro Lombardi (29) damals – das wünsche ich euch allen auch heute", betonte Dieter darin fröhlich.

Anschließend gab der Erfolgssänger den Finalisten noch ein paar letzte Tipps mit auf den Weg: "Es ist ganz einfach: Seid ihr selbst und verstellt euch nicht, ballert raus und zeigt, was ihr drauf habt." Bohlen schloss seine Nachricht mit den Worten: "Alles Liebe, euer Dieter!" Harry und Co. wirkten mächtig überrascht von der Aktion – aber fühlten sich auch sichtbar geehrt.

RTL / Stefan Gregorowius Melissa, Amber und Harry, DSDS-Finalisten 2022

Getty Images Dieter Bohlen, Modern-Talking-Sänger

Getty Images Dieter Bohlen, Komponist

