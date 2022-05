Die erste Entscheidung des Abends ist gefallen! In Köln steigt derzeit das Finale der neunzehnten Staffel von DSDS. Amber van den Elzen, Gianni Laffontien, sein Bruder Harry Marcello Laffontien und Melissa Mantzoukis kämpften noch um den Sieg. Sogar Poptitan Dieter Bohlen (68) meldete sich per Video-Botschaft in der Liveshow, um den Kandidaten viel Erfolg zu wünschen. Für zwei ist die Reise nun aber vorbei!

Nachdem Notar Dr. Fleischhauer das Ergebnis an Marco Schreyl (48) übergeben hatte, verkündete der Moderator das Ergebnis an die Teilnehmer, die sich aufgeregt an den Händen hielten. Als Erstes wurde Harry aus seiner Zitterpartie befreit, ehe auch Amber weiterkam. Das bedeutet den Rauswurf für Gianni und Melissa. Dennoch behielten die Ausgeschiedenen ein Lächeln im Gesicht und freuten sich für die verbliebenen Finalisten.

Während die beiden ihren Traum begraben müssen, dürfen ihre Konkurrenten noch mal ans Mikro. Harry und Amber werden noch ihre Versionen des Siegersongs "Someone To You" zum Besten geben. Komponiert wurden diese von Jury-Mitglied Toby Gad (54).

