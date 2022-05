Hatte Kanye West (44) etwa keinen Bock auf Kindergeburtstag? Kim Kardashian (41) richtete am Donnerstag eine für den Kardashian-Jenner-Clan gewohnt fulminante Party für ihren Sohn Psalm West (2) aus. Die beachtliche Hulk-Mottoparty wurde ein paar Tage vorverlegt, denn Psalms tatsächlicher Ehrentag steht erst am Montag an. Einer ist der vorgezogenen Sause jedoch ferngeblieben: Papa Kanye verpasste die Geburtstagsfeier seines Sohnes.

Der Musiker konnte nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen, denn er weilt gerade mit seiner neuen Freundin Chaney Jones in Japan. Das Model könnte problemlos als Kim-Doppelgängerin durchgehen. Page Six schreibt, sie habe in ihrer Instagram-Story ein Kuschelfoto mit dem Grammy-Gewinner auf der bekannten Omotesandō-Straße in Tokio gepostet – unmittelbar bevor Kim einige Schnappschüsse und Videos von Psalms Party in ihrer Story teilte.

Aufmerksame Fans sollen das frischverliebte Pärchen auch beim Erkunden der japanischen Hauptstadt und der Straßen von Shibuya gesehen haben. Der Trip des Rappers nach Tokio irritiert ein wenig, nachdem sich Kanye öffentlich darüber beschwert hatte, nicht genügend Zeit mit den vier gemeinsamen Kindern zu bekommen. Es ist nicht bekannt, ob der Künstler beruflich oder privat in Japan unterwegs ist – oder ob er sich dort die Hilfe holt, die er Kim nach seinen Triaden in den sozialen Medien versprochen hatte.

Instagram/kimkardashian Psalm West auf seiner Hulk-Mottoparty

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian in Washington

Instagram/kimkardashian Geburtstagstorte von Psalm West im Hulk-Design

