Wie hat Kourtney Kardashians (43) Nachwuchs wohl auf Travis Barkers (46) Antrag reagiert? Vergangenes Jahr im Oktober ging das ehemalige Blink182-Mitglied vor seiner Herzdame auf die Knie. In einem Meer aus Rosen, das der Musiker an einem Strand in Montecito aufgebaut hatte, stellte er der Beauty die Frage aller Fragen. Von der Verlobung mit Travis waren Kourtneys Kinder allerdings alles andere als begeistert.

In der neusten Folge von "The Kardashians" erhielten die Fans nun einige neue Eindrücke von der Verlobung des prominenten Paares. Im Anschluss an den Antrag feierten die Turteltauben diese großen Neuigkeiten mit ihren Liebsten – darunter beispielsweise Kourtneys Schwestern Kim (41) und Khloé (37) sowie Travis' Kinder Landon (18), Alabama (16) und Atiana (23). Nur der Nachwuchs der 43-Jährigen konnte nicht vor Ort sein. Es wäre zu schwierig gewesen, die drei ohne das Wissen von Kourtneys Ex-Mann Scott (38) anreisen zu lassen.

Aus diesem Grund rief die dunkelhaarige Beauty ihren Nachwuchs an, um ihm von den freudigen News zu berichten. Doch die nahmen die Verlobung ihrer Mama gar nicht gut auf. Besonders Penelope (9) schien davon schwer getroffen zu sein – sie fing sogar an zu weinen. Auch Reign (7) war nicht begeistert. Und Mason (12) konnte Kourtney nicht einmal erreichen. "Sie denken, sie verlieren ihren Vater [...] und Travis ersetzt ihn. Als Kind denkt man, dass man sich für einen entscheiden muss, also ist P's Reaktion verständlich", versicherte Kourtney anschließend.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022 in Las Vegas

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Reign, Penelope und Mason Disick

