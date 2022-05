Der Muttertag ist für Angelina Jolie (46) etwas ganz Besonderes. Die Schauspielerin teilt mit ihrem Ex Brad Pitt (58) ihre sechs Kinder Zahara (17), Pax (18), Knox (13), Vivienne (13), Maddox (20) und Shiloh (15). Durch ihren Beruf ist die US-Amerikanerin jedoch viel unterwegs und kann nicht immer an der Seite ihrer Kids sein – umso wichtiger ist es, an besonderen Tagen Zeit für sie einzuräumen: So verbringt Angelina den Muttertag!

Ein Insider verriet gegenüber Hollywood Life, dass die "Lara Croft"-Darstellerin ihre letzte Reise extra nach dem Tag geplant habe: "Es war ihr sehr wichtig, rechtzeitig nach Hause zu kommen, um den Tag mit ihren Kindern zu verbringen. Sie tun immer alles, um den Tag für sie zu etwas ganz Besonderem zu machen." Offenbar lässt Angelina sich an dem Tag so richtig verwöhnen – von morgens bis abends sorgen sich die Kids um sie, was sie nicht für selbstverständlich nehmen möchte und genießen will.

Gerade weil ihre Kinder langsam größer werden und selbstständiger sind, ist es Angelina umso wichtiger. "Sie sind jetzt alle so erwachsen und oft mit ihren eigenen Dingen beschäftigt, dass es für sie sehr wertvoll ist, wenn sie all ihre eigenen Dinge beiseiteschieben, um an sie zu denken und den Tag als Familie zu verbringen", erklärte die Quelle.

Getty Images Zahara Jolie-Pitt und Angelina Jolie bei einem Event in Beverly Hills, September 2021

Getty Images Angelina Jolie (m.) mit ihren Kindern Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

