Wie ist denn das passiert? Der Schauspieler Clemens Schick (50) hatte seinen großen Durchbruch mit "James Bond 007: Casino Royale". Wer hätte da erwartet, dass so ein Star in einem Haus mit Garten in der Uckermark lebt? Doch so ist es, denn der gebürtige Tübinger liebt das Gärtnern. Zwischen den ganzen Dreharbeiten muss man ja auch mal entspannen. Vor allem, wenn man sich bei der letzten Filmaufnahme auch noch verletzt hat.

Wie Bild berichtete, hatte Clemens am Filmset einen kleinen Unfall. "Am letzten Drehtag haben wir eine Szene gedreht, bei der ich nachts nackt ums Feuer tanze. Letzter Drehtag, letzte Einstellung, wirklich der letzte Take, und ich knicke so um, dass ich mir alle Bänder an meinem rechten Fuß gerissen habe", verriet der Darsteller. Inzwischen sei der Fuß jedoch zum Glück wieder heil.

Doch das war nicht das einzige Außergewöhnliche, was bei diesem Dreh passiert ist. "In dem Film geht es um eine Kommune. Und alle Beteiligten haben dann eben auch wie eine Kommune gelebt und gearbeitet. Freigetestet auf einer Halbinsel in der Fulda, keiner konnte rein, keiner konnte raus, den ganzen Drehzeitraum", plauderte der 50-Jährige aus.

Anzeige

Getty Images Clemens Schick, 2018 in Berlin

Anzeige

Getty Images Clemens Schick, 2018 in Berlin

Anzeige

Getty Images Clemens Schick, 2017 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de