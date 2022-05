Mit Jared Letos (50) Lifestyle kann sich Bill Kaulitz (32) nicht anfreunden. In seinem Podcast plaudert der Sänger mit Bruder Tom (32) gerne über Privates und macht hier und da auch seinem Ärger über bekannte Persönlichkeiten Luft. So bekam unter anderem der Ex-US-Bachelor Colton Underwood (30) bereits sein Fett weg. Dieses Mal traf es einen anderen Promi: Bill zog fies über Jared Leto und dessen Haus her!

In der neuen Folge von "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kamen die Zwillinge auf den Schauspieler zu sprechen, der in ihrer Gegend wohnt. Während Tom den 50-Jährigen für seinen "ollen, abgeranzten Chevy" bewundert, sieht Bill das ganz anders. Das Haus des Oscar-Preisträgers soll nämlich ähnlich heruntergekommen wie auch das Auto aussehen. "Jedes Mal, wenn ich bei ihm vorbeifahre, denke ich: Kann der das nicht mal streichen? Kann der nicht mal ein bisschen Pflanzen hinmachen?" Im Gegensatz zu den restlichen Anwesen scheint Jareds negativ aufzufallen. "Das ist ein Schandfleck unserer Nachbarschaft", urteilte der Tokio Hotel-Star lachend.

Dabei wollte sich Tom eigentlich ein Beispiel an dem Schauspieler nehmen, der lediglich auf die Funktion seiner Sachen Wert lege. Sein Bruder glaubt jedoch nicht, dass der Mann von Heidi Klum (48) diesen Weg einschlagen wird. "Das passt nicht zu dir. Du bist zu pfleglich. Du rennst den ganzen Tag mit der Fusselbürste durch die Gegend", ist Bill sich sicher.

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Getty Images Jared Leto im März 2022

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz

