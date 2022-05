Eva Padberg (42) tut alles für ihre kleine Tochter. Vor vier Jahren gab das Model auf Social Media bekannt, dass es seinen ersten Nachwuchs erwartet. Im Januar 2019 erblickte ihre Tochter dann das Licht der Welt. Ihren Sprössling zeigt die Laufstegschönheit nur selten im Netz, doch nun machte sie eine Ausnahme: Eva teilte stolz einen Schnappschuss von sich und ihrer Tochter im Partnerlook.

"Am liebsten sehe ich sie ja in Latzhose und coolen T-Shirts, aber unsere Maus liebt Kleider, Röcke und Blumenprints. Noch viel toller findet sie es, wenn wir beide im Partnerlook gehen", verriet die 42-Jährige auf Instagram. Im Gegensatz zu ihrer Tochter sei sie jedoch kein Fan davon, das gleiche Outfit zu tragen."Aber man macht ja so einiges, um das Kind glücklich zu machen", betonte die Schauspielerin.

Dennoch schien auch Eva letztendlich Gefallen daran gefunden zu haben, im Partnerlook mit ihrer kleinen Tochter durch die Gegend zu spazieren. "Mit diesen Outfits in der Provence über den Markt zu laufen, war einfach zu schön", gestand die Moderatorin ihren Followern.

Instagram / thepberg Eva Padberg mit ihrer Tochter

Instagram / thepberg Eva Padberg mit ihrer Tochter, April 2022

Instagram / thepberg Eva Padberg und ihre Tochter

