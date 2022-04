Paco Herb redet endlich Klartext! Der einstige Love Island-Gewinner verbrachte zuletzt verdächtig oft Zeit mit Yeliz Koc (28). Die zwei tauchten das ein oder andere Mal auf dem gegenseitigen Profil im Netz auf und die ehemalige Bachelorette-Kandidatin betonte zuletzt sogar, wie viel er ihr bedeute. Jetzt machte Paco aber ein für alle Mal deutlich: So stehen er und Yeliz wirklich zueinander!

Auf Instagram wollte ein Fan von dem Reality-TV-Star wissen, was zwischen ihm und der Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (30) läuft. "Yeliz und ich haben eine gute Freundschaft gewonnen. Wir teilen den Humor, haben in vielen Dingen dieselbe Ansicht und sind jederzeit füreinander da", erklärte er die Sachlage. Daraufhin teilte er noch eine Kurzgeschichte, um das Verhältnis verständlich zu machen: Demnach haben sich die zwei unter besonderen Umständen kennengelernt und gut verstanden, doch nach einiger Zeit miteinander gesprochen und abgemacht, lediglich als Freunde zu verbleiben.

Damit stellte Paco klar, dass zwischen den beiden Influencern augenscheinlich nichts mehr läuft. "Es liegt nicht in unserem Interesse, euch auf die Folter zu spannen. Wir kommunizieren dieses sensible Thema offen und ehrlich", betonte er und riet seinen Followern, sich nicht von "virtuellen Vermutungen" beeinflussen zu lassen.

Instagram / paco_hrb Paco Herb, TV-Star

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Januar 2022

