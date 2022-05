Evanthia Benetatou (30) scheint ziemlich enttäuscht zu sein. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin begrüßte im Juni 2021 ihr erstes Kind auf der Welt – einen Sohn, der auf den Namen George Angelos hört. Zu ihrem Ex Chris Broy (33), dem Vater des Kindes, hat die Influencerin aber nur wenig Kontakt. Der Reality-TV-Star hatte sich bereits während der Schwangerschaft von ihr getrennt – und die beiden lieferten sich in den vergangenen Monaten eine öffentliche Schlammschlacht. Jetzt gab Eva preis, dass Chris ihr noch nicht einmal zum Muttertag gratuliert hat!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die gebürtige Griechin nun die Fragen ihrer Community. Natürlich interessierten sich einige User dafür, ob Chris sich am Muttertag bei ihr gemeldet und ihr Blumen geschickt hat. "Ähm nein? Eine Nachricht wäre aus Respekt und Anstand nett gewesen. Aber habe auch nichts anderes erwartet", wetterte Eva gegen ihren Ex. Trotzdem habe Eva den Feiertag genossen und mit ihrer Familie und ihren Freunden eine schöne Zeit gehabt.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich das einstige Traumpaar erneut öffentlich im Netz gestritten. Der Grund? Chris schien überhaupt nicht damit einverstanden zu sein, dass Georges Taufe von einem Kamerateam begleitet wurde – und machte seiner Ex deshalb heftige Vorwürfe. Die 30-Jährige stellte daraufhin aber klar: "Er wusste von der Produktion. Es ist eine Lüge, dass er das nicht wusste, und das gibt es auch schriftlich."

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Influencerin Evanthia Benetatou im Mai 2022

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George im April 2022

Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy im April 2022 in Griechenland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de