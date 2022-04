Der Ton gegen Chris Broy (32) wird seitens Evanthia Benetatou (30) immer schärfer. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Ex-Partner haben wieder einen Grund, sich öffentlich zu zoffen. Chris kritisierte, dass Eva die Taufe ihres gemeinsamen Sohnes George Angelos von einem Kamerateam begleiten ließ. Die Influencerin schoss daraufhin zurück, dass ihr Ex von dem Dreh gewusst habe. Jetzt legte sie nach: Chris nutze jede Gelegenheit, um durch sie in die öffentliche Aufmerksamkeit zu gelangen!

"Ich wollte niemals was Negatives über diesen Menschen sagen", stellte Eva auf Instagram klar. Jedoch habe er ihrer Meinung nach nicht verstanden, was es bedeutet, Vater zu sein. "Er ist dieser Sache nicht gewachsen", weiß die Mutter wohl. Was sie besonders aufrege, ist, dass er jede Chance nutze, als "Superdaddy" in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. "Das Thema ist, dass Chris sich auf den Schultern unseres Sohnes vermarktet", kritisierte die 30-Jährige.

"Sagen wir ganz ehrlich, Chris steht in der Öffentlichkeit, weil ich in der Öffentlichkeit stand", stellte Eva klar. Er habe sie damals als sie "hilflos und schwanger" war alleine sitzen lassen und den Moment genutzt, bekannter zu werden. Und jetzt versuche er durch sie und ihren gemeinsamen Sohn vorzugeben, etwas zu sein, "was er nicht ist", meinte Eva.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos, April 2022

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seinem Sohn George

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos im Februar 2022

