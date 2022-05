Grey's Anatomy-Fans haben allen Grund zur Freude! Bereits seit einigen Wochen schon läuft die 18. Staffel der Erfolgsserie auch in Deutschland. Seit 2005 geben die Ärzte im Grey Sloan Memorial Hospital alles für das Wohl ihrer Patienten. Anfang April sorgte aber eine ganz besondere Ankündigung für große Freude bei den Zuschauern der Show. Kate Walsh (54) macht mit ihrer Rückkehr in die Serie besonders ihre Fans sehr glücklich.

Es ist nicht das erste Mal, dass Addison Montgomery nach ihrem Exit in Staffel acht nach Seattle zurückkehrt. Auch in der 18. Staffel dürfen sich die Fans jetzt freuen. Bereits zu Beginn der neuen Staffel ist sie kurz zu sehen, doch dabei bleibt es nicht. Ihr längerer Auftritt erfreut besonders ihre Follower unter ihrem neusten Instagram-Post und eine schreibt: "Ich liebe Addison Montgomery, sie ist eine Ikone." Besonders die Reunion mit Amelia Shepherd (gespielt von Caterina Scorsone, 40) scheint aber die Begeisterung für das Comeback zu wecken: "Die größte Wiedervereinigung. Das war alles, was ich wollte!", zeigt sich ein anderer Fan volle Vorfreude.

Bereits Anfang April kündigte Kate ihr Comeback in der Serie an. Schon unter dem Ankündigungspost auf Instagram konnten die Fans der Rothaarigen ihre Freude kaum zurückhalten. Auch ihre Kollegin Ellen (52) tat ihre Freude in Form eines Herz-Smileys unter dem Posting kund.

Anzeige

Instagram / therealjamespickens Chandra Wilson, Kate Walsh, James Pickens Jr. und T. R. Knight am "Grey's Anatomy"-Set

Anzeige

Instagram / katewalsh Caterina Scorsone und Kate Walsh machen ein Selfie

Anzeige

Instagram / katewalsh Ellen Pompeo und Kate Walsh am Set von "Grey's Anatomy"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de