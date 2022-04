Coole News für alle Grey's Anatomy-Fans! 2005 war Kate Walsh (54) den Zuschauern der Serie als Addison Montgomery bekannt geworden. In der Arztshow verkörperte sie die Gynäkologin an der Seite von Patrick Dempsey (56) und Co., bis ihre Rolle mit Private Practice ein eigenes Spin-off bekam. Für mehrere Gastauftritte kehrte die US-Amerikanerin seitdem aber ans Grey's-Set zurück – und das wird nun auch in der aktuellen Staffel wieder passieren!

Auf ihrem Instagram-Profil kündigte Kate ihr Comeback am Mittwoch an. Zu einem Video, das sie in Arztkittel und mit einem Stethoskop um den Hals zeigt, schrieb sie: "Ich bin zurück in meiner Uniform und das kann nur eines heißen... 'Grey's Anatomy'!" Die Rothaarige verriet zudem, dass ihr Auftritt bereits in der Folge am 5. Mai zu sehen sein werde.

Kates Fans waren von dieser Neuigkeit total begeistert: "Ich zähle die Tage", freute sich ein User in den Kommentaren. Auch ihre Co-Stars Patrick Dempsey und Ellen Pompeo (52) hinterließen ihre Freude in Form von Herz-Emojis. In den USA läuft derzeit die 18. Staffel von "Grey's Anatomy" im TV. Schon zu Beginn war Kate in einer Episode zu sehen gewesen.

Getty Images Der Cast von "Grey's Anatomy"

Getty Images Kate Walsh, Schauspielerin

Getty Images Patrick Dempsey und Kate Walsh bei den People's Choice Awards in L.A. im Januar 2007

