Die beiden sind so glücklich wie am ersten Tag! Sarah Engels (29) und ihr Julian (29) lernten sich im Dezember 2019 kennen und lieben. Zwei Jahre später kam Töchterchen Solea zur Welt und machte das Familienglück perfekt. Auch vor den Traualtar schritten die beiden im vergangenen Jahr zusammen und schworen sich in einer romantischen Zeremonie ewige Liebe. Zum ersten Hochzeitstag fand Julian jetzt rührende Worte für seine Sarah.

"365 Tage auf dem gleichen Weg der Ehe. 365 Tage voller bedingungsloser Liebe, Freude, null Reue, Millionen von Witzen und dem Streben nach Glück", zeigte sich der Fußballer unter einer Reihe süßer Pärchenbilder auf Instagram emotional. Seine Frau habe seinem Leben erst einen richtigen Sinn gegeben und ihm ein richtiges Zuhause geschenkt. "Schatz, du machst mich nicht nur täglich zum glücklichsten Mann, sondern auch zur besten Version meiner selbst, weil du an meiner Seite bist!", richtete Julian sich gefühlvoll an die Sängerin. Für das gemeinsame Leben sei er ihr unendlich dankbar und bereit, alles für sie zu geben.

Sarah zeigte sich in den Kommentaren ganz verzückt von dem rührenden Post ihres Partners. "Das gibt mir alles, was ich brauche, Schatz", freute sie sich. Und sie scheint auch ganz ähnlich zu fühlen: "Jetzt macht alles einen Sinn und ich bin so stolz auf unsere kleine Familie. Danke, dass ich so einen wundervollen Mann an meiner Seite habe."

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im April 2022

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Mai 2022

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, Influencer

