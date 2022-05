Tori Roloff gewährt Einblicke in ihren neuen Familienalltag! Vor wenigen Tagen machte die "Little People, Big World"-Bekanntheit publik, dass ihr Mann Zach (31) und sie erneut Eltern geworden sind. Am 30. April 2021 erblickte ihr jüngster Sohn Josiah Luke das Licht der Welt. Ihre älteren Kids Jackson und Lilah scheinen sich ebenfalls sehr über ihr Geschwisterchen zu freuen. Wenige Tage nach der Entbindung teilte Tori jetzt ein süßes Foto mit ihren drei Sprösslingen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die frischgebackene Dreifach-Mutter nun einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihren Kids in einem Feld posiert. Auf dem Bild hält Tori ihren Sohnemann Josiah im Arm – und ihre älteren Kinder Jackson und Lilah lächeln dabei in die Kamera. "Danke, dass ihr mich zu einer Mama gemacht habt", schwärmte die 31-Jährige unter ihrem Beitrag.

Vor der Geburt ihres jüngsten Sohnes hatte Tori immer wieder durchblicken lassen, wie emotional die Schwangerschaft für sie war. Im März 2021 hatte sie nämlich eine Fehlgeburt erlitten. Dieser schreckliche Verlust machte ihr in den vergangenen Monaten schwer zu schaffen. "Ich habe das Gefühl, dass eine Fehlgeburt einem wirklich die Freude nimmt", gab sie im Netz damals ehrlich zu.

Instagram / toriroloff Tori Roloffs Kinder im Mai 2022

Instagram / toriroloff Tori Roloff mit ihrem Mann Zach im Dezember 2020

Instagram / toriroloff Tori Roloff mit ihrem Sohn Jackson im Februar 2020

