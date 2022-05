Was für ein Hin und Her! Im Februar reichte Sam Hunts Ehefrau Hannah Lee Fowler die Scheidung ein. Grund dafür soll wohl ein Seitensprung des Country-Sängers gewesen sein. Doch am selben Tag zog Hannah den Antrag wieder zurück, nur um ihn 24 Stunden wieder einzureichen. Sie soll die Papiere wohl zuerst beim falschen Bezirk abgegeben haben. Umso überraschender, dass Hannah ihre Meinung schon wieder geändert zu haben scheint.

Wie Radar Online berichtete, soll die werdende Mutter im April einen Richter darum gebeten haben, den Scheidungsantrag abzuweisen. Das Paar wurde außerdem zusammen beim Gassigehen mit dem Hund gesichtet. Des Weiteren ist Sam letzte Woche bei einem Konzert mit seinem Ehering am Finger fotografiert worden, nachdem er das Schmuckstück monatelang nicht getragen hatte.

Die mutmaßliche Versöhnung kommt sehr überraschend. In den Scheidungsunterlagen von Februar ließ Hannah noch verlauten: "Der Ehemann hat sich einer solch grausamen und unmenschlichen Behandlung oder eines solchen Verhaltens gegenüber der Ehefrau schuldig gemacht, dass das Zusammenleben unsicher oder unangemessen ist."

Instagram / samhuntmusic Sam Hunt und und seine Ehefrau Hannah Lee Fowler

Instagram / samhuntmusic Sam Hunt, Country-Sänger

Instagram / samhuntmusic Hannah Lee Fowler und Sam Hunt, Januar 2021

