Chryssanthi Kavazi (33) kann sich nicht mehr an eine besondere Nacht in ihrem Leben erinnern. Vor vier Jahren gaben sich die GZSZ-Darstellerin und ihr Partner Tom Beck (44) im niedersächsischen Gifhorn das Jawort. Im Rahmen einer griechisch-orthodoxen Feier besiegelte das Paar seine Liebe vor all seinen Freunden und der Familie. Wie die Schauspielerin nun verriet, folgte auf die Trauung eine feuchtfröhliche Party, die es in sich hatte: Chryssanthi kann sich nicht mehr an ihre Hochzeitsnacht erinnern.

"Die Hochzeitsfeier war für mich relativ schnell vorbei. Ich habe mein Todesgetränk getrunken... Jägermeister. Ich hatte echt einen Blackout", erzählte die 33-Jährige Moderatorin Laura Wontorra (33) bei "Grill den Henssler". Nachdem sie damals den Kräuterlikör getrunken hatte, sei die Seriendarstellerin nach oben in ihr Zimmer gewankt. An alles, was danach passiert ist, könne sich Chryssanthi nicht mehr erinnern.

"Dann bin ich am nächsten Morgen im Kinderbett von meinen Nichten aufgewacht – eine links, eine rechts. Wir alle in einem kleinen Einzelbett", plauderte sie aus. Doch offenbar hatte nicht nur sie zu tief ins Glas geschaut. "Und dann gucke ich nach vorne: Da liegt mein Mann in dem anderen Kindbett!", lachte die Mutter eines Sohnes.

