Nicky Hilton (38) darf bald Baby Nummer drei auf der Welt begrüßen! Ende Januar gaben die Schwester von Paris Hilton (41) und ihr Ehemann James Rothschild die tolle Neuigkeit bekannt, dass sie erneut Eltern werden. Auf Elton Johns (75) Oscar-Party Ende März plauderten ihre Eltern Kathy (63) und Rick Hilton (66) daraufhin aus, dass ihre Tochter erstmals einen Sohn bekommt. Und tatsächlich – Nicky bestätigte jetzt auf ihrer Babyparty, dass sie nach zwei Mädchen mit einem Jungen schwanger ist!

Auf ihrem Instagram-Account gewährte die 38-Jährige nun Einblicke in die Feierlichkeiten. Nicky trug bei der Party ein blaues Kleid – und natürlich durften auch ein paar Deko-Elemente in der passenden Farbe nicht fehlen. Auf den Fotos posiert die Unternehmerin vor einem Meer aus blauen Ballons und Teddybären – und wirkt dabei überglücklich. In der Bildunterschrift unter ihrem Posting bestätigte Nicky noch einmal, dass sie tatsächlich einen Jungen bekommt: "Überschüttet mit so viel Liebe bei Babyboys Party."

Natürlich waren zu dem Event auch einige bekannte Persönlichkeiten eingeladen. Neben der Schauspielerin Tina Chen war natürlich auch Nickys Schwester Paris mit von der Partie. Die US-Amerikanerin teilte auf seinem Account ebenfalls ein paar Aufnahmen von der Babyshower – und gab dabei preis, dass sie diejenige war, die die Feier organisiert hat. "Ich habe die schönste Babyparty für meine wunderbare Schwester veranstaltet", schwärmte das Model.

Anzeige

Getty Images Nicky Hilton bei einem Event 2022

Anzeige

Getty Images Nicky Hilton und ihr Mann James Rothschild

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und ihre Schwester Nicky Hilton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de