Fiona Erdmann (33) blickt auf eine der schlimmsten Zeiten in ihrem Leben zurück! Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin musste im vergangenen Jahr einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Kurz nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft verlor sie ihren ungeborenen Sohn in der 18. Schwangerschaftswoche. Momentan ist sie wieder schwanger und erwartet eine Tochter. Heute ist jedoch kein leichter Tag für sie: Denn genau vor einem Jahr kam ihr Kind tot zur Welt. Im Netz teilte Fiona nun herzzerreißende Worte, mit denen sie an ihr Sternenkind erinnert!

Via Instagram gedachte die Influencerin ihres verstorbenen Kindes mit einem emotionalen Statement. "Heute vor genau einem Jahr kam unser zweiter Sohn um 8.30 Uhr auf die Welt. Leider hat sein Herz in der 18. Schwangerschaftswoche aufgehört zu schlagen und somit konnten wir unseren kleinen Engel niemals kennenlernen", schrieb Fiona. Noch heute breche es ihr das Herz, wenn sie nur daran denke. Jedoch wolle sie versuchen, nach vorne blicken. "Dennoch bin ich zutiefst dankbar. Denn ich bin mit einem wundervollen Sohn und bald mit einer Tochter gesegnet", erklärte die werdende Mama.

"Unseren Engel werden wir nie vergessen und ich bin mir ganz sicher, dass er nun mit meiner Mutter über uns wacht, uns beschützt und mit einem Lächeln auf uns herabschaut", hieß es weiter in Fionas Post. Die Bloggerin wolle sich nun auf das Schöne konzentrieren – ihren Sohn werde sie aber immer in ihrem Herzen haben.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Mohammed und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Sonstige Fiona Erdmann, Model

