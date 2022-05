Sie zeigt mal wieder ihre spitze Zunge! Désirée Nick (65) ist dafür bekannt, gerne mal gegen Promi-Kollegen auszuteilen und ihre Meinung laut kundzutun. Dabei kokettiert sie auch gerne mit ihrem Aussehen und stellt so einige jüngere Mädels locker in den Schatten. Jetzt hat die Grand Dame des Trash-TVs sich ein neues Opfer ausgesucht: Mit einem Bewerbungsvideo für Germany's next Topmodel spottet sie über Heidi Klum (48)!

"Liebe Heidi Klum Kaulitz, ich zeig dir mal, wie Posing geht… Ab 50 wird nämlich alles anders, du hast noch ganze zwölf Monate", schrieb die 65-Jährige unter einem Video auf Instagram. Darin posiert sie im Badeanzug auf dem Balkon und zeigt nicht nur ihre langen Beine, sondern lässt auch einen Blick auf ihre üppiges Dekolleté zu. "Darf ich mich bei dir nächstes Jahr für Germany's next Topmodel 60+ bewerben?", richtet Désirée sich frech an die Chefjurorin der Sendung. Und damit nicht genug – La Nick kann es sich nicht verkneifen, auch gegen Heidi persönlich auszuteilen: "Werde ich das neue Germany's next Topmodel? Also ich finde, ich sehe besser aus als du!"

In der Bildbeschreibung rät Désirée dem Supermodel zudem, die Finger von Schönheitsbehandlungen zu lassen – ein Rat, den das potenzielle Best Ager Model selbst aber nicht immer befolgt. Schließlich hat die Kabarettistin ihre Figur nicht nur knallharter Disziplin zu verdanken, sondern half selbst schon mit dem ein oder anderen Eingriff nach.

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Trash-TV-Ikone

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im Januar 2022 in Hamburg

Instagram / nickdesiree Désirée Nick im April 2022 in Berlin

