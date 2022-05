Yeliz Koc (28) lässt die Hüllen fallen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat ein aufregendes Jahr hinter sich: Im vergangenen Herbst bekam die Hannoveranerin ihre erste Tochter, die kleine Snow Elanie. Von dem Papa Jimi Blue Ochsenknecht (30) trennte sie sich jedoch schon vor der Geburt und zieht ihr Baby nun alleine groß. Jetzt zeigt die Beauty, wie hot man als Mama sein kann – Yeliz hat sich für den Playboy ausgezogen!

Via Instagram teilte das berühmte Magazin am Dienstagabend bereits das Titelfoto. Darauf posiert Yeliz nur mit einem BH bekleidet und schaut verrucht in die Kamera. Die Fans zeigten sich von dem nackigen Anblick der Brünette total begeistert: "Yes Girl", schrieb Influencerin Laura Maria Rypa (26) in den Kommentaren, weitere User zeigten ihr Wohlwollen mit Flammen-Emojis.

Doch wie Yeliz gegenüber Bild verriet, rechnet sie nicht nur mit begeisterten Reaktionen auf ihr Nackt-Shooting – auch von ihrem türkischen Papa: "Ich bin gespannt, wie er reagiert. Aber ich hoffe natürlich, dass er stolz sein wird!" Mit ihren Fotos will Yeliz zeigen, dass man sich nach einer Schwangerschaft nicht für seinen Körper schämen müsse.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022 in Palm Springs

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie im Februar 2022

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

