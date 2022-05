Sorgt die neue Liebe für Spannungen? Jimi Blue Ochsenknecht (30) machte Ende April seine neue Beziehung öffentlich: In einem Turtel-Clip stellte der Schauspieler die Rennfahrerin Laura Marie Geissler als neue Frau an seiner Seite vor. Auf das Co-Parenting mit seiner Verflossenen Yeliz Koc (28) wird das allerdings wohl keine negativen Auswirkungen haben – schließlich flirtete die Beauty ja auch bereits mit ihrem Kampf der Realitystars-Mitstreiter Paco Herb. "Na ja, ich habe ja angefangen. Zum Zeitpunkt von ‘Kampf der Realitystars’ waren wir schon circa sechs Monate getrennt. Also alles gut", ordnete sie die Liebes-Lage kürzlich auf Instagram ein.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de