Jessi ist ihm deswegen offenbar nicht böse! Die Beauty und ihr Freund Abdu wollen bei Temptation Island ihre Treue testen. Männliche und weibliche Verführer sind dazu da, um es den vergebenen Kandidaten ziemlich schwer zu machen. Insbesondere Kim Virginia nimmt ihren Job ernst: Sie schmeißt sich ganz schön an Abdu ran – und küsste ihn sogar ohne sein Einverständnis im Pool. Jessi hat zu dieser Szene eine ganz klare Meinung!

Abdu kann nichts dafür, betonte sie im Promiflash-Interview. "Klar, mag er sie und zeigt ihr das auch, aber in der Situation im Pool gebe ich ihm keine Schuld. Seine Körpersprache hat nicht signalisiert, dass sie ihn jetzt küssen darf, im Gegenteil! Er hat versucht, sich ständig wegzudrücken!", führte Jessi aus. Dass Kim ihm da etwas zu nahegekommen ist, ist auch an seiner Reaktion nach dem Kuss mehr als deutlich zu sehen.

"Was geht ab? Diese Aktion hätte einfach nicht sein müssen, das war einfach Provokation", meinte er fast schon wütend zu Kim. Der Hobby-Musiker brach kurz darauf in Tränen aus und verzog sich auf sein Zimmer. Am nächsten Morgen schien er die Geschehnisse verdrängt zu haben.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Instagram / jessiaccit Jessi Accit, "Temptation Island"-Teilnehmerin 2022

RTL+ Abdu Karakuyu und Kim Virginia Hartung bei "Temptation Island"

RTL+ Abdu Karakuyu bei "Temptation Island"

