Konnten die Wogen zwischen Adele (34) und Rich Paul (40) wieder geglättet werden? Im Jahr 2019 hatten sich die Sängerin und ihr Mann Simon Konecki (48) scheiden lassen. Nach monatelangen Gerüchten machte die Musikerin daraufhin im September 2021 ihre Beziehung zu LeBron James' Sportagenten publik. Zuletzt schien es zwischen dem Paar aber zu kriseln, denn Rich feierte nicht einmal ihren Geburtstag mit ihr. Doch haben sie sich jetzt wieder zusammengerauft? Die Turteltauben verbrachten nun einen romantischen Pärchenurlaub miteinander...

Wie People berichtete, wurden die beiden vor wenigen Tagen im Napa Valley gesichtet, einem Weinbaugebiet im US-Bundesstaat Kalifornien. Am Sonntag wurden Adele und Rich daraufhin bei einem romantischen Dinner im Restaurant Farmstead at Long Meadow Ranch erwischt. Dabei sollen die "Someone Like You"-Interpretin und der 40-Jährige total vertraut gewirkt haben. Ob das wohl bedeutet, dass zwischen ihnen wieder alles in Ordnung ist?

Ein Insider verriet jedenfalls gegenüber dem Magazin, dass der Haussegen bei dem Traumpaar wieder gerade hängt. "Adele trifft sich immer noch mit Rich. Sie sind aber beide sehr beschäftigt", meinte der Informant zu wissen. Trotzdem sollen die 34-Jährige und ihr Liebster ihre freie Zeit weiterhin gemeinsam verbringen.

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

Getty Images Adele im Februar 2022 in London

