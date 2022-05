Ärger im Paradies bei Adele Adkins (34) und Rich Paul (40)? Nach der Scheidung von Simon Konecki (48) im Jahr 2019 fand die Sängerin in dem Sportagenten ihr Glück. Anfang des Jahres machten jedoch Trennungsgerüchte die Runde – die die Musikerin aber direkt dementierte. Jetzt wird allerdings erneut spekuliert, denn: An Adeles 34. Geburtstag feierte Rich unter anderem mit LeBron James (37) anstatt mit seiner Freundin!

Wie unter anderem Page Six berichtet, wurde der 40-Jährige am Ehrentag seiner Partnerin am Donnerstag in Miami gesichtet. Dabei war von Adele allerdings keine Spur. Stattdessen verbrachte Rich einen ausgelassenen Abend mit NBA-Stars wie LeBron James, Maverick Carter und Kevin Love. Bei dem Event plauderte er gut gelaunt mit seinen Jungs an der Bar und genoss eine exklusive Dinnerparty für rund 2.800 Euro pro Kopf.

Adele scheint sich an Richs Abwesenheit aber nicht lange gestört zu haben. In einem Instagram-Post feierte die Musikerin ihr neues Lebensjahr und betonte dabei: "Ich war noch nie so glücklich!" Sie habe eine Menge Lektionen gelernt, sei aber auch unheimlich gesegnet worden.

Anzeige

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel

Anzeige

Getty Images Rich Paul im Februar 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de