Britney Spears (40) lässt mal wieder die Hüllen fallen! Ende des vergangenen Jahres gelang es der Sängerin, sich aus der Vormundschaft durch ihren Vater zu befreien. Seitdem zelebriert die Musikerin ihre neugewonnene Freiheit in vollen Zügen. Dazu gehört für die Blondine auch, heiße Nacktfotos von sich auf Social Media zu posten – auch nach Verkündung ihrer Schwangerschaft. Nun präsentierte Britney sich auf einem Throwback-Bild aufs Neue nackig im Netz!

Auf Instagram teilte die leidenschaftliche Tänzerin mal wieder ein Foto, auf dem sie keine Kleidung trägt – ihr Intimbereich ist lediglich mit einem Herzchen-Emoji verdeckt. Wie Britney in der Betitelung verriet, entstanden die Aufnahmen vor ihrer Schwangerschaft: "Throwback zum letzten Mal, als ich in Mexiko war, bevor ein Baby in meinem Bauch war."

Fans reagierten auf den freizügigen Post aber eher besorgt als begeistert. "Bin ich die einzige Person, die sich hier wirklich Sorgen macht?" oder "Geht es dir gut, Britney?" kommentierten einige User in der Kommentarspalte.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de