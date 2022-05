Frankie Grande (39) ist unter der Haube! Der Bruder von Ariana Grande (28) ist seit 2019 mit seinem Liebsten Hale Leon liiert. Im Netz zeigen die zwei Turteltauben regelmäßig, dass sie auf Wolken sieben schweben. Im vergangenen Jahr verlobten sich die beiden sogar. Frankie hielt ganz romantisch um die Hand seines Schatzes an. Davor heiratete seine Schwester 2021 ihren Partner Dalton Gomez still und heimlich. Nun tat es Frankie ihr gleich: Er hat geheiratet!

Das verkündete der Tänzer nun via Instagram in einem langen Statement. "Wir sind verheiratet!", erklärte Frankie überglücklich. Die beiden Turteltauben gaben sich bereits in der vergangenen Woche in einer kleinen, intimen Zeremonie das Jawort. "Für den Moment möchte ich nur sagen, dass ich so glücklich bin wie noch nie", schwärmte der stolze Bräutigam. Er teilte auch einige Eindrücke der Hochzeit, welche ganz im Zeichen des Filmes Star Wars stand.

"Ich bin endlich mit dem Mann meiner Träume verheiratet, unsere Familien haben sich so schön zusammengefunden und wir sind auf dem besten Weg, glücklich bis an unser Lebensende zu sein", schrieb Frankie weiter. Seine Schwester gratulierte den beiden im Netz abermals zu ihrer Vermählung: "Und ich weine wieder. Ich liebe euch beide so, so sehr!"

Instagram / frankiegrande Ariana Grande und ihr Bruder Frankie im März 2022

Instagram / frankiegrande Hale und Frankie Grande im Dezember 2021

Instagram / frankiegrande Frankie und Hale Grande im Juli 2021

