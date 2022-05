Hilary Duff (34) zeigt, was sie hat! Die Blondine ist ein Familienmensch durch und durch. Seit 2019 ist sie mit ihrem Ehemann Matthew Koma glücklich verheiratet. Zusammen sind sie stolze Eltern von ihren Töchtern Banks Violet (3) und Mae James. Sohnemann Luca Cruz stammt aus der Ehe mit Mike Comrie (41). Ihre Jüngste erblickte erst im vergangenen Jahr das Licht der Welt. Nach der Geburt sagte Hilary den Schwangerschaftspfunden den Kampf an – das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Bei einem Fotoshooting für Women's Health zeigte die TV-Darstellerin: Sie ist in richtig guter Form. Für das Magazin ließ die dreifache Mama die Hüllen fallen und posierte sexy und selbstsicher für die Kamera, wie die Aufnahmen zeigen. "Ich bin stolz auf meinen Körper. Ich bin stolz darauf, dass er mir drei Kinder geschenkt hat", verriet die 34-Jährige im Interview. Nach ihren ersten beiden Schwangerschaften habe sie Probleme gehabt, ihren Körper zu akzeptieren – das ist nun nicht mehr so. "Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich mit Veränderungen, die mein Körper durchgemacht hat, zufrieden bin", offenbarte Hilary.

Hilary treibt eine Menge Sport, um ihrem Körper regelmäßig etwas Gutes zu tun. Fünfmal die Woche macht sie Krafttraining, geht zum Pilates und besucht zudem Tanzkurse. Außerdem liebt es die ehemalige Gossip Girl-Darstellerin, mit ihren Kindern die Natur bei langen Spaziergängen zu erkunden, wie sie Women's Health bereits 2020 verriet.

Instagram / hilaryduff Matthew Koma und Hilary Duff im Februar 2022

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihren Töchtern Banks Violet und Mae James Blair im April 2022

Instagram / hilaryduff Hilary Duff im Februar 2022

