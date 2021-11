Diese beiden hatten wohl eine Menge Spaß! Hilary Duff (34) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch eine liebende Mama von drei Kindern. All das unter einem Hut zu bekommen, ist für die Hollywood-Beauty nicht immer leicht. Vor wenigen Tagen verwöhnte sie vor allem ihre mittlere Tochter: Hilary veröffentlichte nun einen niedlichen Schnappschuss von ihrem Date mit Banks (3)!

Via Instagram teilte die 34-Jährige ein paar ziemlich coole Aufnahmen mit ihrem kleinen Mädchen. Total vergnügt grinsen die beiden unter anderem auf einem Bild in die Kamera. Zu ihrem Netzbeitrag schrieb Hilary: "Ein kleines Date nach Thanksgiving mit Mani- und Pediküre sowie Sushi. Und ja, sie isst Ikura!" Ganz offensichtlich hatte die beiden an diesem Tag so viel Spaß, dass Banks zur Feier des Tages sich auch etwas mit Make-up zurechtgemacht hat.

Dass Hilary total in ihrer Rolle als Mutter aufgeht, dürfte für ihre Fans schon lange kein Geheimnis mehr sein. Die Beauty geht so sehr darin auf, dass sie sich jetzt sogar ein Mama-Tattoo stechen ließ. Im Netz präsentierte sie ihrer Community vor wenigen Tagen ihr filigranes neues Tattoo. Ihr Hals ziert nun das Wort "mother".

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit ihren drei Kindern

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Tochter Banks

Getty Images Schauspielerin Hilary Duff im November 2021

